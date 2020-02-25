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“Müslümanlar, düşmanlarının planını boşa çıkaracak iradeden uzak”

Saadet Partisi İl Başkanı Faruk Cıdık, Müslümanların tarihin en derin krizlerinden birini yaşadığını, İslam coğrafyasının her bir köşesinde Müslüman kanının aktığını, ümmetin etnik ve mezhepsel çatışmalarla birbirine düşürüldüğü zor bir dönemden geçtiğini kaydederek, İslam düşmanlarının Müslümanlar üzerinde türlü planlar yapıp uygularken, Müslümanların bu planları boşa çıkaracak güçlü bir iradeden ve birlikten uzak olduğunu dile getirdi.

“Müslümanlar, düşmanlarının planını boşa çıkaracak iradeden uzak”

Saadet Partisi İl Başkanı Faruk Cıdık, Müslümanların tarihin en derin krizlerinden birini yaşadığını, İslam coğrafyasının her bir köşesinde Müslüman kanının aktığını, ümmetin etnik ve mezhepsel çatışmalarla birbirine düşürüldüğü zor bir dönemden geçtiğini kaydederek, İslam düşmanlarının Müslümanlar üzerinde türlü planlar yapıp uygularken, Müslümanların bu planları boşa çıkaracak güçlü bir iradeden ve birlikten uzak olduğunu dile getirdi.

25 Şubat 2020 Salı 21:46
“Müslümanlar, düşmanlarının planını boşa çıkaracak iradeden uzak”

Milli Görüş Lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın vefatının dokuzuncu yıldönümü nedeniyle düzenlenen anma programında konuşan Cıdık, başta Siyonistler olmak üzere emperyalist ve İslam düşmanlarının dünyayı ve özellikle Türkiye’nin içinde bulunduğu coğrafyayı her türlü vasıta ile karıştırmaya ve ayrıştırmaya çalıştığını kaydetti.

Müslümanların tüm farklılıkları bir kenara koyarak İslam ortak paydasında bir araya gelerek krizden çıkabilmenin çaresini birlikte aramak zorunda olduğunu söyleyen Faruk Cıdık, Müslümanların en büyük önceliğinin; ümmetin vahdetini, temin etmek ve coğrafyadaki fitne ateşini söndürerek akan Müslüman kanını dindirmek olduğunu belirtti. Bu zorlu süreçte tarihte kalmış ihtilafları ve ihtilaflı konuları gündeme getirmenin Müslümanlara bir faydasının olmadığını belirten Cıdık, Müslümanların düşmanının nefis, şeytan, İslam düşmanları, münafıklar ve zalimler olduğunu bu listeye Müslümanları dahil etmenin müminler için azap sebebi olacağını kaydetti.

Faruk Cıdık, “Toplum önderleri ve siyasiler, Müslümanlar arasındaki kutuplaşma ve gerginliğe sebep olan ihtilaf, cidal, Niza ve tefrika yerine selam, barış, sevgi ve ittifakı öne çıkarmaları; cehalet, ırkçılık, mezhepçilik ve particilik yerine ilim, uhuvvet, itidal, adalet ve İslam birliği konuları üzerinde durmaları geleceğimizin devamı için zaruret arz etmektedir. İslam’ın temel ilkelerini açıkça inkar etmeyen, tevhide inanıp Allah’a şirk koşmayan ve kıblemize yönelen her Müslümanı kardeş kabul edip bağrımıza basmak inancımız gereğidir. Bazı Müslüman kardeşlerimizi bizden farklı düşündükleri için yaftalamak veya tekfir etmek Müslüman toplum için en büyük fitnedir ve fitne öldürmekten beterdir” dedi. (Erkan BAYATLI)

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