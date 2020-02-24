Müslim Tunaboylu’nun dünürü vefat etti

Aysel Tunaboylu Çek’in eşi merhum Ömer Çek ile Ahmet ve Hacer Çek’in babaları olan Mehmet Çek’in cenazesi yarın (25 Şubat 2020 Salı) Ulucami’de öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazından sonra Ulumezar’da toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.