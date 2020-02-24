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Müslim Tunaboylu’nun dünürü vefat etti

Eğitimci- gazeteci, ÇORUM HABER’in ilk Yazı İşleri Müdürü Müslim Tunaboylu’nun dünürü, fırıncı Mehmet Çek (95) bu akşam (24 Şubat 2020 Pazartesi) saat 21.00 sıralarında evinde vefat etti.

Müslim Tunaboylu’nun dünürü vefat etti

Eğitimci- gazeteci, ÇORUM HABER’in ilk Yazı İşleri Müdürü Müslim Tunaboylu’nun dünürü, fırıncı Mehmet Çek (95) bu akşam (24 Şubat 2020 Pazartesi) saat 21.00 sıralarında evinde vefat etti.

24 Şubat 2020 Pazartesi 21:22
Müslim Tunaboylu’nun dünürü vefat etti

Aysel Tunaboylu Çek’in eşi merhum Ömer Çek ile Ahmet ve Hacer Çek’in babaları olan Mehmet Çek’in cenazesi yarın (25 Şubat 2020 Salı) Ulucami’de öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazından sonra Ulumezar’da toprağa verilecek.
ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.

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