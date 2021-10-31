MÜSİAD’dan Vali’ye ziyaret
Güncel 31.10.2021, 19:41
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Müstakil Sanayiciler ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Şube Başkanı Orhan Coşkun ve Yönetim Kurulu Üyeleri, yeni yönetime seçilmeleri nedeniyle Vali Mustafa Çiftçi’ye nezaket ziyaretinde bulundu.
Gerçekleştirilen ziyarette heyete nazik ziyaretleri için teşekkür eden Vali Mustafa Çiftçi, MÜSİAD Şube Başkanı Orhan Coşkun ve yeni yönetimine görevlerinde başarılar dilediler.
(Aliye ÖNCEL)
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