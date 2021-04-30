MÜSİAD’dan 1700 aileye gıda kolisi desteği

Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da ihtiyaç sahipleri için 1700 adet gıda yardım kolisi hazırladıklarını ifade eden MÜSİAD Çorum Şube Başkanı Orhan Coşkun, “MÜSİAD üyesi arkadaşlarımızın yardımlarıyla 1700 adet gıda yardım kolisi hazırladık. Bu kolileri ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak üzere Sosyal Yardımlaşma Vakfı, Belediye Gıda Bankası ve İHH’ya teslim ettik. Gıda kolilerinin ihtiyaç sahiplerine ulaşmasında verdikleri destekten dolayı emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Çorum’da yaşayan ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize bir nebze yardımımız dokunabilmişse ne mutlu bize” diye konuştu.

Birlik ve beraberlik içerisinde bu zor günleri geride bırakacaklarına inandıklarını ifade eden Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “MÜSİAD üyesi iş adamalarımız ve esnafımız, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak üzere gıda kolileri hazırladı. Hazırlanan 1700 adet gıda kolisini Ramazan ayı içerisinde ihtiyaç sahiplerine ulaştırması için Belediyemiz, Sosyal Yardımlaşma Vakfı ve İHH’ya teslim ettiler. Yardımların üç kurum üzerinden ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması da ayriyeten güzel. Ben de bu duyarlılıkları sebebiyle MÜSİAD Başkanımıza, üyelerine, hayır sahibi esnafımıza ve iş adamlarımıza teşekkür ediyorum” dedi ve hayırsever vatandaşların Çorum Belediyesi Gıda Bankası üzerinden yardımlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırabileceklerini hatırlattı.

MÜSİAD Çorum Şube Başkanı Orhan Coşkun ve yönetim kurulu üyeleri, Vali Mustafa Çiftçi ve Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a teşekkür ziyaretinde bulundu.

(Haber Merkezi)

