MÜSİAD 3. bölge üyeleri, proje ortaklığını görüştü

Ticaret ve Sanayi Odası’nda gerçekleştirilen toplantıda MÜSİAD merkez ve Çorum Şube yöneticileri de hazır bulundu. Toplantıda MÜSİAD Yerel Üst Kurul Başkanı Ahmet Şekerli, Yerelde Sektörel Üye Geliştirme Komitesi Başkanı Fatih Mehmet Keçebir, MÜSİAD 3. Bölge yetkililerinden Ömer Lütfi Soylu, Üye İlişkileri Komitesi Başkanı Faruk İbrahim Özbek ve Çorum’dan Orhan Coşkun tarafından üyelere bilgiler verildi. Toplantıda üretim, ihracat ve üye ilişkileri konusunda da görüş alışverişi yapıldı.

(Erkan BAYATLI)