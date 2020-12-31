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Murat Çakmak hayatını kaybetti

Çorum Ulu Camii Müezzini Hasan Çakmak’ın babası Murat Çakmak, 80 yaşında hayatını kaybetti.

Güncel 31.12.2020, 21:18 31.12.2020, 21:20
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Murat Çakmak hayatını kaybetti

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi gören 80 yaşındaki Çakmak, solunum yetmezliğinden yaşamını yitirdi. Merhumun cenazesi Mecitözü İlçesi’ne bağlı Sülüklü Köyü’nde toprağa verildi.
ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.
(Haber Merkezi)

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