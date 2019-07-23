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Murat Alparslan’ın yiğeni Yasin ile meslektaşı Esma hayatını birleştirdi

Adalet ve Kalkınma Partisi 26. Dönem Ankara Milletvekili Alacalı hemşehrimiz Murat Alparslan’ın yiğeni Yasin Dursun hayatını Av. Esma Dilmen ile birleştirdi.

Murat Alparslan’ın yiğeni Yasin ile meslektaşı Esma hayatını birleştirdi

Adalet ve Kalkınma Partisi 26. Dönem Ankara Milletvekili Alacalı hemşehrimiz Murat Alparslan’ın yiğeni Yasin Dursun hayatını Av. Esma Dilmen ile birleştirdi.

23 Temmuz 2019 Salı 18:37
Murat Alparslan’ın yiğeni Yasin ile meslektaşı Esma hayatını birleştirdi

Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu eski AK Parti Ankara Milletvekili Murat Alparslan’in yiğeni Av. Yasin Dursun ile Alacaa’da avukatlık yapan Esma Dilmen’in düğün törenleri geçtiğimiz günlerde Anitta Otel’de gerçekleştirildi.

Cevriye ve Bayram Dursun çiftinin oğulları Yasin ile Maynur & Zeki Dilmen çiftinin kızları Esma’nın nikahını Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın kıyarken, çiftin şahitliklerini ise AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı ve eski Milletvekili Murat Alparslan yaptı.

Genç çiftin bundan sonraki meslek hayatlarını Ankara’da sürdürecekleri de öğrenildi.

ÇORUM HABER, genç çifti kutlar, ömür boyu mutluluklar diler.

(Volkan SINAYUÇ)

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