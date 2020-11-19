Münire Badak cübbe giydi

Çorum'da avukatlık stajını tamamlayıp mesleğe başlama hakkı kazanan Badak, Avukat Rumi Bekiroğlu’nun yanında stajını başarıyla tamamladı.

Münire Badak, Çorum Barosu Konferans Salonu’nda düzenlenen törenle cübbe giydi, yemin ederek, ruhsatnamesini alarak mesleğe ilk adımını atmış oldu. Badak, baro yöneticileri ve ailesine teşekkür etti.

(Haber Merkezi)