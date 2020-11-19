Son Dakika

Münire Badak cübbe giydi

Avukatlık stajını bitiren Münire Badak, mesleğe ilk adımını attı.

Güncel 19.11.2020, 19:18
81
Münire Badak cübbe giydi

Çorum'da avukatlık stajını tamamlayıp mesleğe başlama hakkı kazanan Badak, Avukat Rumi Bekiroğlu’nun yanında stajını başarıyla tamamladı.

Münire Badak, Çorum Barosu Konferans Salonu’nda düzenlenen törenle cübbe giydi, yemin ederek, ruhsatnamesini alarak mesleğe ilk adımını atmış oldu. Badak, baro yöneticileri ve ailesine teşekkür etti.

(Haber Merkezi)

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
az bulutlu
banner303
banner364
Namaz Vakti 19 Kasım 2020
İmsak 05:56
Güneş 07:24
Öğle 12:31
İkindi 15:04
Akşam 17:27
Yatsı 18:50

Gelişmelerden Haberdar Olun

@