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“Mumcu gerçekler uğruna can verdi”

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Çorum Şubesi, Gazeteci-Yazar Uğur Mumcu’yu unutmadı. Mumcu’nun acımasızca katledilişinin 27. yılında bir anma programı düzenlendi.

“Mumcu gerçekler uğruna can verdi”

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Çorum Şubesi, Gazeteci-Yazar Uğur Mumcu’yu unutmadı. Mumcu’nun acımasızca katledilişinin 27. yılında bir anma programı düzenlendi.

26 Ocak 2020 Pazar 21:41
“Mumcu gerçekler uğruna can verdi”

Atatürkçü Düşünce Derneği Çorum Şubesi binasında düzenlenen anma programında Uğur Mumcu bir kez daha gönüllerdeki yerini aldı.

Anma programına Atatürkçü Düşünce Derneği Çorum Şube Başkanı Uğur Demirer ile birlikte Yönetim Kurulu Üyeleri, ÇORUM HABER Genel Müdürü ve Başyazarı, Çorum Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı Mehmet Yolyapar, CHP İl Başkanı Hasan Eray Tüfekçi, Kadın Kolları Başkanı Gülhan Eke, Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanı Aysel Güneş, Tüm Bel Sen Şube Başkanı Nevzat Veldet, Bahçelievler Mahallesi Muhtarı Hasan Kızıltepe ile çok sayıda

yurttaş katıldı.

”UĞUR MUMCU, ARAŞTIRMACI GAZETECİLİĞİN ÖNCÜSÜYDÜ”

Şehitler için saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından bir konuşma yapan ADD Şube Başkanı Uğur Demirer, “Ben Atatürkçüyüm, ben cumhuriyetçiyim, ben laikim, ben antiemperyalistim, ben bağımsız Türkiye’den yanayım, ben özgürlükçüyüm, ben insan hakları savunucusuyum, ben terörün karşısındayım, ben yobazların, vurguncuların, çıkarcıların düşmanıyım” diyen Mumcu’yu karanlık ellerce katledilişinin 27. yıldönümünde bir kez daha saygı, minnet ve şükranla andıklarını söyledi.

Mumcu’nun posterinin etrafında mumlar yakılarak düzenlenen anma programında, Uğur Mumcu’nun araştırmacı-soruşturmacı gazeteciliğin öncüsü olduğunu dile getiren Demirer, Mumcu’nun gerçekleri ortaya çıkarıp halk ile paylaşmak için canını esirgemediğini belirtirken, yolsuzluk, yoksulluk, silah kaçakçılığı ve terörün üzerine gittiği başlıca konular kaydederek; “Halkın gerçekleri öğrenmesi adına canını verdi. Kimileri yaşarken ölüdürler, kimileri Uğur Mumcu gibi ölürken ölümsüzleşir.” diye konuştu.

Demirer, toplumu derinden sarsan bu vahşi cinayetin ardından açılan soruşturma, tahkikat ve incelemelerin bir sonuca ulaştığını görmediğini belirtirken, göstermelik suçlularla olayın geçiştirildiğini, ancak büyük resmin gösterilmediğini söyledi.

Anma programı; Uğur Mumcu’nun hayatının yer aldığı sinevizyon gösteriminin ardından Çorum Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı Mehmet Yolyapar ile Umut Radyo Kurucusu Uğur Çınar’ın söyleşisi gerçekleştirildi.

Program bağlama ustası Eyüp Çağlar ve Ahmet Koçak ikilisinin resitali ile sona erdi.

(Taner ŞİMŞEK)

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