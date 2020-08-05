“Mülteciler konusuna acil çözüm bulunmalı”

Yahya Kemal Beyatlı İlkokulu yanındaki Parkta yapılan toplantıya Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın'ın yanı sıra Belediye Başkan Yardımcıları İsmail Yağbat, Turhan Candan, Lemzi Çöplü ve Alper Zihar, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, AK Parti Belediye Meclisi Grup Başkan vekili Mustafa Tuzcu, CHP Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Tuncay Yılmaz, CHP Belediye Meclisi Üyesi Erkan Özbal, birim müdürleri ve Kale Mahallesi Muhtarı Ali Şahin ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Gülabibey Mahallesi Muhtarı Hasan Belli, Mimar Sinan Mahallesi Muhtarı Fevzi Şeker ve Bayat Mahallesi Muhtarı Fikret Külcü’nün de katıldığı toplantıda ilk sözü alan Kale Mahallesi Muhtarı Ali Şahin, Belediyenin çalışmalarından memnun olduğunu belirterek, Aşgın ve birim müdürlerine teşekkür etti.

Kale Mahallesi’ne bir buçuk sene içerisinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ise kentin tüm mahallelerine aynı seviyede hizmet götürmenin gayreti içerisinde olduklarını ifade etti.

“Çorum’u birlikte yöneteceğimize dair sözümüz vardı. Sözümüzün tecellisi olarak huzurlarınızdayız” diyen Başkan Aşgın, Çorum Kalesi’nde yapılacak çalışmalarla ilgili de bilgi verdi. Çorum Kalesi’ni restore etmek için çalışmalara başladıklarını, kale içindeki metruk yapıların yıkımının devam ettiğini dile getiren Başkan Aşgın, içine butik otel, yeşil alan ve kültürel etkinlik alanı yaparak kaleyi kentin turizmine kazandıracaklarını, Şehitler Tepesi’nde bulunan geçici nikâh dairesinin yerine kitap kafe yapılacağını, mahalle sınırları içinde yer alan eski Karakol binasının restore edilerek Çorum Belediyesi Aile Eğitim ve Danışmanlık Merkezi ve Güngörmüşler Sosyal Tesisleri olarak hizmete başladığını kaydetti.

AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar da toplantıda söz alarak Belediyenin sosyal belediyecilik anlamında çok önemli projeler hayata geçirdiğini söylerken, AK Parti Belediye Meclis Grup Başkanı Mustafa Tuzcu ise bu şehre birlikte hizmet edeceklerini vurguladı. Çorum'un faydasına olacak her kararda CHP Grubu olarak Belediyenin destekçisi olacaklarını ifade eden CHP Belediye Meclis Üyesi Erkan Özbal, ise buluşmadaki taleplerin takipçisi olacaklarını söyledi.

Toplantıda daha sonra söz alan Kale Mahallesi sakinleri, özel halk otobüslerinin durak ve servisleri ile ilgili sıkıntılardan mültecilerle yaşanan sorunlara kadar birçok sorunu dile getirdiler. Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, da Kale Mahallesi sakinlerinin taleplerini tek tek not aldı ve ilgili başkan yardımcıları ve müdürlere çalışma yapılması için talimat verdi.

Başkan Aşgın ayrıca daha önce Kale Mahallesi’nde açmayı planladıkları Belediye Tahsilat Veznesi’nin 15 Ağustos tarihinden itibaren Kale Spor Kompleksi’nde bölgeye hizmet vermeye başlayacağını açıklayan Başkan Aşgın, Kale Mahallesi başta olmak üzere Gülabibey Mahallesi’nde oturan vatandaşların; Belediye’ye gitmeden belediye hizmetleri ile ilgili faturalarını buradan ödeyebilme imkanı bulmuş olacaklarını dile getirdi.

Toplantıda söz alan mahalle sakinleri ise en önemli sorunun mülteciler konusu olduğunu, özel halk otobüsü seferlerinin ise yetersiz olduğunu dile getirdi. Mahallede yeşil alan yetersizliğine, parklardaki güvenlik sorunundan Salı Pazarı’nın üzerinin kapatılmasına da değinen mahalle sakinleri ayrıca sokak düğünlerinden duydukları rahatsızlığı da anlattı.

Bilge Kağan Anadolu Meslek Lisesi Okul Aile Birliği Başkanı Ali Uzunhançerli de, okulun çevresindeki ağaçların budanması ve okulun çevre temizliğinin yapılmasını istedi. Ülkenin geleceği açısından meslek liselerinin önemine de dikkat çeken Ali Uzunhançerli, öğrencilerin yaşadığı servis sorununa da bir an önce çözüm bulunmasını talep etti.

(Volkan SINAYUÇ)