“Mülteci sorunu gittikçe çözümsüzlüğe gidiyor”

CHP Belediye Meclis Grup Başkanı Yılmaz, Bolu Belediyesi Başkanı Tanju Özcan’ın mültecilere yönelik tavrının yerli ve milli duygularla ortaya konduğunu belirterek, “Çorum Belediyesi yönetimini devralacağımız önümüzdeki ilk seçimlerden sonra bizimde mülteci konusuna bakışımız Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun tavrı ile aynı olacaktır. Birinci öncelik benim vatandaşımın rahatı, mutluluğu, refahıdır. İktidarın tavrını daha önce yaşadığımız tecrübelere bakarak güven verici bulmuyoruz” dedi.

Sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklamada bulunan Tuncay Yılmaz’ın açıklamaları şu şekilde; “Son günlerde mülteciler konusu gündeme geldi. Bolu Belediye Başkanımızın tavrı yerli ve milli duygularla ortaya konan bir tavırdır. Çorum Belediyesi yönetimini devralacağımız önümüzdeki ilk seçimlerden sonra bizimde mülteci konusuna bakışımız Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun tavrı ile aynı olacaktır. Birinci öncelik benim vatandaşımın rahatı, mutluluğu, refahıdır. İktidarın tavrını daha önce yaşadığımız tecrübelere bakarak güven verici bulmuyoruz”

Ulu Önder Mustafa Kemal'in işgal edilmesine izin vermediği ülkemizin farklı yollarla işgal edilmesine iktidar izin vermektedir. Şuan ekonomik krizin getirdiği sorunların üzerine birde mültecilere harcanan paralar ve tanına imtiyazlar eklenince vatandaşımızın üzerine binen yük daha da artmıştır. Memura, emekliye, esnafa komik rakamlarla yapılan maaş zamları ve faturalara yansıyan zamlar bu yükün eseridir. Mültecilerin kalmasını savunan iktidar ve akıl, mantık dışı destekçilerinin tavırlarına bakılırsa gelecekte Türk vatandaşları kendi ülkesinde ikinci sınıf vatandaş muamelesi görecek ve korkarım iktidar yakında mülteciler kalsın siz gidin diyecek. Bu konuda şahsi tavrım açık ve nettir.

Ben ülkemde işgalci istemiyorum. Bayram iznine gidebilen bir insanın ülkesinde savaş yok demektir. Bizim sanayimizi mültecilerin ayakta tuttuğunu söyleyen iktidara da isyan ediyorum. Çünkü benim vatandaşım işsiz ve evine ekmek alamayacak durumda. Vatandaşımız layık görürde Çorum Belediyesi yönetimini önümüzdeki seçimde CHP iktidarı ile taçlandırırsa bizde Bolu Belediyesi Başkanının sergilediği tavrı sergileyeceğiz. Bizim birinci önceliğimiz kendi vatandaşımızdır. Kamuoyuna ve mülteci sevcilerine duyurulur”

(Haber Merkezi)

