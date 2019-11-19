“Muhtarlıkları Belediyeye mahkum etme peşindeler”

Demokrasinin tavandan değil tabandan başladığını dile getiren Hanefi Özdemir, “Bize hizmet konusunda en son akıl verecek kişi sizlersiniz. Çocuklar bile sizden daha iyi hizmet eder.” dedi.

Ulukavak Mahallesi’nde baz istasyonu kurulumundan dolayı belediye yönetimi ile mahalle halkı arasında yaşanan gerginlik nedeniyle Muhtarlar Derneği Başkanı Yılmaz Kılcı ve bazı muhtarlar, basın toplantısı düzenleyerek Özdemir’i eleştirmiş ve Başkan Aşgın’ın yanında olduklarını deklare etmişti.

Bunun üzerine yazılı bir açıklama yapan Ulukavak Muhtarı Hanefi Özdemir, belediye ile muhtarlığın karşı karşıya getirilmek istendiğine dikkati çekerek, “Hizmetin ne olduğunu bilmeyen bu güruh adeta muhtarlıkları belediyeye ve diğer kurumlara mahkum etmenin peşindeler. Bakın efendiler! Demokrasi denilen mekanizma asla yukarıdan aşağıya değil, daima aşağıdan yukarıya tecelli eder” dedi.

Özdemir, yaptığı yazılı açıklamada şu görüşlere yer verdi:

“AÇIKLAMALARI KABUL EDİLEMEZ”

Baz istasyonuyla ilgili Çorum Muhtarlar Derneği olarak Yılmaz Kılcı, Mehmet Bölükbaşı ve Ümit Patıroğlu’nun yaptığı ortak açıklamanın kabul edilemez ve samimiyetten uzak, her zamanki gibi başkalarına yaranmaya çalışan şansız bir açıklama olduğunu belirtmek istiyorum. Bu talihsiz açıklama muhtarlığımızı belediye ve diğer kurumlarla kötü göstermekte, sanki ortada bir düşmanlık izlenimi vermekte olup, sizleri bu gibi basit düşüncelerden de men etmek isterim. Hizmetin ne olduğunu bilmeyenler muhtarlıkları belediyeye ve diğer kurumlara mahkum etmenin peşindeler. Demokrasi denilen mekanizma asla yukarıdan aşağıya değil, daima aşağıdan yukarıya tecelli eder.

“BANA AKIL VERMEYİN”

Bugüne kadar yaptığımız hizmetlerde şehrin tüm kurumlarıyla müşterek çalışmalar yaptık, kurumlarımızın ulaşamadığı, kapsama alanlarının yeterli olmadığı durumlarda ise şehrimizin önde gelen isimleriyle, zengin iş adamlarımızla, hayırsever vatandaşlarımızla neleri başardığımız ortadır. Hizmet şehrin tüm kuvvetlerini harekete geçirmekle olur, müşterek bir bağlamda aynı amaç doğrultusunda birleştirmekle olur. Bize hizmet konusunda en son akıl verecek kişi sizlersiniz.

“ÇOCUKLAR BİLE SİZDEN DAHA İYİ HİZMET YAPAR”

“Hizmet nasıl olmalıdır?” sorusuna bizim cevap olarak verdiğimiz eylemler ve hizmetler bu kişileri rahatsız etmektedir. Onlara hizmet ehli olarak biz örnek olarak gösteriliyoruz ve bu örnek rahatsızlıklarını büyütüyor. Efendiler bir kurum sadece makamda oturarak, kağıt çıkartarak olmaz. Onu küçük çocuklar sizden daha iyi yaparlar.

“SÖYLEYECEĞİMİZİ MERTÇE SÖYLERİZ”

Ayrıca Muhtarlar Derneği’nin bu ortak açıklamasında hakaret diye bir şey geçmekte, şahsımı bazı kurum ve kişilere hakaret etmekle itham etmekteler. Biz söyleyeceğimizi mertçe söyleriz, sizin gibi kapalı mekanlarda, birtakım mahfillerde arkadan konuşup yüze gülen insanlardan olmadık olmayacağız. Hiçbir hakaret ithamını da kabul etmediğimi ayrıca ifade etmek isterim. Aynı zamanda kurumlarla işbirliğiniz ve uyumunuzun danışıklı dövüşe dayandığı da ortadır.

Ben genel olarak ve son söz olarak diyorum ki: Sizin bu tip açıklamalarınız samimiyetsizliğinizin hangi derecede olduğunu gösterir ve sizin bu açıklamalarınız bizleri ancak daha fazla yüreklendirir. Bu açıklamanızı da hem sizin mahalle sakinlerinizin hem de tüm Çorum kamuoyunun vicdanına havale ediyorum. Son sözdür: Gölge etmeyin başka ihsan istemem.”

(Haber Merkezi)