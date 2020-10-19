“Muhtarlık, dünyada başka örneği bulunmayan önemli bir idari birim”

Çiftçi, yayınladığı mesajda şunları dile getirdi:

“Köy odaları, konakları vb. mekânlarda toplanan halkın istek, dilek ve sorunları bu meclislerde görüşülüp, çözüm yolları araştırılır, konuların büyük bir bölümü bu meclislerde çözülüp, devletin işleri ve yükü azaltılırdı. Zaman içerisinde değişen idare yapısı ile ilk kez 1829 yılında kurulan bu teşkilat zaman zaman işlevini kaybetmeye başlasa da son yıllarda hükümetlerimizin bu kuruma verdiği önem sonucu tekrar işlevine kavuşturulmuş, genel idareye önemli katkılar sağlamaya başlamıştır.

Muhtarlarımız, vatandaşlarımızın kamu ve yerel yönetimlerce gerçekleştirilen hizmetlerle buluşması, insanımızın mutlu ve huzurlu bir yaşam sürmeleri için devletle vatandaş arasında önemli bir köprü vazifesi görmektedir.

Bu duygu ve düşüncelerle, vatandaşın derdiyle dertlenen, halkın tercihiyle, seçimiyle iş başına gelmiş ilimizde görev yapan tüm mahalle ve köy muhtarlarımızın “Muhtarlar Günü”nü kutluyor, kendilerine sağlık, mutluluk ve görevlerinde başarılar diliyorum.” (Haber Merkezi)