Muhtarlardan Tahtasız’a ziyaret

Eskikaradona Köyü Muhtarı Hüseyin Kömürcü, Evciyenikışla Köyü Muhtarı Abidin Gündoğar, Şahinkaya Köyünden eski muhtarlar Kemal Evci ve Arap İpek, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız’ı ziyaret ederek bir süre sohbet etti.

Ziyarete; Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz ile İl Başkan Yardımcısı Celal Uysal da katıldı.

Ziyarette köylerde yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri, ülke ve Çorum gündemi değerlendirildi.

İl Başkanı Tahtasız, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, muhtarlara teşekkür etti. Tahtasız, kendisine iletilen sorunların takipçisi olacağını vurguladı. (Haber Merkezi)