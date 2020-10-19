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“Muhtarlar gören gözümüz, işiten kulağımız”

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, kamu kurum ve kuruluşlarıyla halk arasında köprü görevi üstlenen muhtarların Çorum Belediyesi’nin de en önemli paydaşlarından birisi olduğunu söyledi. 

Güncel 19.10.2020, 20:00
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“Muhtarlar gören gözümüz, işiten kulağımız”

19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle Çorum Merkez Muhtarlar Derneği Başkanı Mehmet Aydın, Çorum Muhtarlar Derneği Başkanı Yılmaz Kılcı, Çorum İli Muhtarlar Derneği Başkanı Hacı Koca, İl İdare ve Denetim Müdürü Mehmet Erdoğan, Çorum Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürü Mustafa Kanat ve Özel İdare Su ve Kanal Hizmetleri Müdürü Osman Duman’ı makamında kabul eden Başkan Aşgın, muhtarlar için “Bizim gören gözümüz, işiten kulağımız” ifadesini kullandı.
Muhtarlarla görüşmeden, konuşmadan, onlardan öncelik sıralaması almadan o mahalleye girmediklerinin altını çizen Aşgın, “Muhtarlara verdiğimiz öneme binaen özel bir müdürlük kurduk. Muhtarlar artık müdürlük müdürlük gezmeyecek” dedi.
“İlk günden itibaren ALİ olacağımı söylemiştim” diyen Aşgın, adil yönetim anlayışına özel önem verdiğini kaydederek, 15 mahalleye de adaletli bir şekilde hizmet verildiğini dile getirdi. (Haber Merkezi) 
 

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