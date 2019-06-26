Muhtarlar bilgilendirildi

Yerel seçimlerin ardından işlemlerin yürümesi ve yeni muhtarların sistemi öğrenirken, eski muhtarların da bilgilerini tazelemek amacıyla gerçekleştirilen toplantı Devlet Tiyatrosu Salonu’nda düzenlendi.

Toplantı öncesi konuşan Vali Mustafa Çiftçi, seçimlerin ardından bazı köy ve mahallelerin muhtarlarının değiştiğini kaydederek yeni muhtarların hizmet ve işlemlerin yürümesi konusunda sıkıntılarla karşılaşabildiklerini anlattı. Verilen eğitimle bazı kurumlar ve hizmet alanları ile bilgi verileceği gibi başvuruların da nasıl yapılması gerektiği konusunda çalışmaların yapılacağını anlatan Vali Çiftçi, istek olması halinde bu bilgilendirme eğitimlerinin artırılabileceğini belirtti. Eğitim konularına bakıldığında sosyal yardımlaşma, tarım, elektrik, su, afat gibi konuların ön planda yer aldığını söyleyen Çiftçi, “Düzenlenen programın hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından muhtarlara sosyal yardımlaşma yardımları, nakit yardımlar, İŞKUR faaliyetleri, Türk Telekom hizmetleri, TKDK Hibe programları, Göç Hizmetleri ve işlemleri, YEDAŞ hizmetleri, Nüfus Müdürlüğü çalışmaları, bitkisel üretim, Hayvan yetiştiriciliği ve su ürünleri, su kaynakları, KKK Ateşi Hastalığı, 442 Sayılı Köy Kanunu, protokol işleri konularında bilgiler verildi.

(Erkan BAYATLI)