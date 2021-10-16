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Muhtar, Valiyi ziyaret etti

Yavruturna Mahallesi Muhtarı Metin Kaşar,  Vali Mustafa Çiftçiyi makamında ziyaret etti.

Güncel 16.10.2021, 00:54
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Muhtar, Valiyi ziyaret etti

Ziyaret hakkında bilgi veren Muhtar Metin Kaşar “Sayın Valimiz Mustafa Çitçi’yi Yavruturna Mahallesi adına makamında ziyarette bulundum. Mahallemizle ilgili kendilerine bilgi verdim. Çalışmalarımızı anlattım. Çok güzel bir görüşme oldu. Kendilerine zaman ayırdıkları için teşekkür edip makamdan ayrıldım” dedi.(Yusuf ÇINAR)
 

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