Muhtar Kılcı’ya “geçmiş olsun”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanı Mehmet Tahtasız ve Merkez İlçe Başkanı Başkanımız Ulaş Tokgöz, rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi gören ve sağlığına kavuşan Çöplü Mahallesi Muhtarı Yılmaz Kılcı’yı ziyaret etti.

Muhtar Yılmaz Kılcı ile bir süre sohbet eden Mehmet Tahtasız ve Ulaş Tokgöz, “geçmiş olsun” dileklerini ileterek, sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Ziyarete; İl Başkan Yardımcısı Duran Arslan da katıldı.

Muhtar Yılmaz Kılcı, CHP heyetine nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

(Volkan SINAYUÇ)

