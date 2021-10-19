“Muhtar, devletin vatandaşa dokunan en sıcak eli”

Ahlatcı, “Türk İdare Sisteminin en köklü mihenk taşlarından birisi olan, yerel demokrasimizin ilk halkasını oluşturan muhtarlık müessesesi, Devletimizin vatandaşa dokunan en sıcak eli ve ilk kapısı konumundadır. Muhtarlarımız, bizlerle birlikte mahallelerimizin ve köylerimizin gelişimi ve değişimi konusunda işbirliği içerisinde hareket ederek, hizmetlerin etkin ve hızlı şekilde halkımıza ulaştırılmasına noktasında üstlendikleri sorumlulukla, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın da ifade ettiği gibi ‘devletimizin gören gözü, işiten kulağı’ olarak halkımızla kamu arasında köprü vazifesi görmekteler. Yine belirtmek isterim ki; Muhtarlarımız seçildikleri köy ve mahallelerde vatandaşlarımızın ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda yapılacak olan kamu hizmetlerinin en verimli şekilde yerine getirilmesi için büyük bir özveriyle görev yapmaktadır” dedi. (Haber Merkezi)

