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Muhtar Demiray, 100 çocuğu daha sevindirdi

Çorum merkez Yeniyol Mahallesi Muhtarı Seydi Demiray, 25 yılı geçkin süredir devam ettiği yardım geleneğini Kurban Bayramı öncesinde 100 öğrenciye yaptığı giyim yardımı ile sürdürmüştü. Muhtar Demiray şimdi de kış ayları öncesinde 100 çocuğu daha sevindirdi.

Muhtar Demiray, 100 çocuğu daha sevindirdi

Çorum merkez Yeniyol Mahallesi Muhtarı Seydi Demiray, 25 yılı geçkin süredir devam ettiği yardım geleneğini Kurban Bayramı öncesinde 100 öğrenciye yaptığı giyim yardımı ile sürdürmüştü. Muhtar Demiray şimdi de kış ayları öncesinde 100 çocuğu daha sevindirdi.

03 Kasım 2019 Pazar 22:40
Muhtar Demiray, 100 çocuğu daha sevindirdi

Muhtarlık görevine başladığı günden bugüne kadar her yıl tespit ettikleri öğrencilere hayırseverlerin katkıları ile giyim ve kırtasiye yardımları ulaştıran Muhtar Demiray bugüne kadar 4 binin üzerinde öğrenci ve çocuğu sevindirdi.

Muhtarlık olarak her yıl olduğu gibi bu yıl da Kurban Bayramı öncesi 100 çocuğu sevindirdiklerini hatırlatan Seydi Demiray, kış ayları öncesinde de hayırseverlerin kendilerine ulaştırdığı yardımlarla 100 çocuğa daha kaban, ayakkabı, ve kıyafet yardımında daha bulunduklarını vurguladı. Hayırseverler ile ihtiyaç sahipleri arasında köprü vazifesini yerine getirmeye devam edeceklerini belirten Demiray, hayırsever sanayici ve esnafa yardımlarından dolayı teşekkür etmeyi ihmal etmedi.

(Volkan SINAYUÇ)

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