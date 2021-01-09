Muhtar Demiray 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü unutmadı

Hürriyet Meydanı’nda gazetecilere pasta ve tatlı ikram eden Demiray, gazetecilerin gününü kutladı. Demiray; "İlimizde dinamik bir yerel basının olması, ilimizin tanıtılması, sorunlarının dile getirilmesi ve çözüme kavuşturulması noktasında bizlere yardımcı olmaktadır. Basınımızın büyüdüğünü, kalitesini ve kadrosunu arttırarak güçlendiğini görmek, bizler için memnuniyet vericidir. Mesai mefhumu gözetmeksizin, her şartta görevlerini yerine getirirken basın meslek ve ahlak ilkelerini ve yöremizin iyi tanıtılması prensibini şiar edinen, ilimizin kalkınmışlık düzeyine ve kamu hizmetlerinin yürütümünde önemli katkıları olan tüm basın mensuplarımızın “10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü” nü kutluyorum” dedi. Etkinlikte muhtar azaları Yusuf Özgürcan, Nihat İnce, Mustafa Akdağ ve Özgür Sol da hazır bulundu.