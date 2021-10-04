Muhtar cinayetine tahliye

Çorum’da Uğurludağ İlçesi’ne bağlı Büyükerikli köyünün muhtarı Nurettin Akay (63), cinayeti davasında tutuklu yargılanan Ünal Akay (75) tahliye edildi.

Olay, 31 Mayıs 2019’da Uğurludağ ilçesinin Büyükerikli köyünde meydana geldi. Köy muhtarı Nurettin Akay, teravih namazından dönüşte evinin avlusunda kimliği belirsiz kişi tarafından tüfekle vuruldu. Akay, başına isabet eden saçmalarla yaşamını yitirdi. Jandarma ekiplerinin çalışmasıyla muhtarın uzaktan akrabası olan Ünal Akay ile eşi, 2 kızı ve damadı, gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ünal Akay tutuklanırken, diğer aile fertleri de adli kontrolle serbest kaldı.

“NURETTİN AKAY BENİM CANIM CİĞERİM OLURDU”

Ünal Akay hakkında Çorum 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle, dava açıldı. Sanık Akay, bugün ikinci kez hakim karşısına çıktı. Duruşmaya, tarafların yakınları ve avukatları da katıldı.

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Ünal Akay, “Nurettin Akay benim canım ciğerim olurdu. Kendisini neden öldüreyim, olayla ilgili bizden alınan tüfek ve tabancanın olayla ilgisi yoktur. Benim gözlerimde sağlık problemleri var, gözümün birisi görmüyor. Gözü görmeyen birisi cinayet işleyebilir mi? Ben öldürmedim ve bir yıldır suçsuz yere yatıyorum, tahliyemi talep ediyorum” dedi.

Mahkeme heyeti, Sanık Akay’ın, suç işlendiğine dair her türlü şüpheden uzak kesin delillerin olmayışı ve sanığın tutuklu kaldığı süreyi göz önünde bulundurularak tahliyesine karar verdi. duruşma, eksiklerin tamamlanması için ileri bir tarihe ertelendi.

TORUN: “ADALET YERİNİ BULDU”

Duruşmada sonrası açıklama yapan Ünal Akay’ın torunu Burak Arık, “Çorum Uğurludağ Büyük Erikli köyünde Nurettin Akay cinayeti ile ilgili tutuklanan dedem Ünal Akay bir yıldır cezaevinde yatıyordu. Bugün mahkeme tahliye kararı verdi. Daha önce dedemin suçsuz olduğunu yazılı ve görsel basına da söylemiştik, şu an çok mutluyuz ve adalet yerini buldu” diye konuştu.

(Yusuf ÇINAR)

