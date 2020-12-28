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Muhtar Bölükbaş hastaneye kaldırıldı

Güncel 28.12.2020, 13:46
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Muhtar Bölükbaş hastaneye kaldırıldı

Üçtutlar Mahallesi Muhtarı Mehmet Bölükbaş, hastaneye kaldırıldı.

Bu sabah saatlerinde fenalaşan Üçtutlar Mahallesi Muhtarı Mehmet Bölükbaş, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Muhtar Bölükbaş’ın hastanede anjiyo tedavisi gördüğü öğrenildi.

#Mehmet Bölükbaş #hastaneye kaldırıldı
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