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Muhtar Bölükbaş hastaneye kaldırıldı
Güncel 28.12.2020, 13:46
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Üçtutlar Mahallesi Muhtarı Mehmet Bölükbaş, hastaneye kaldırıldı.
Bu sabah saatlerinde fenalaşan Üçtutlar Mahallesi Muhtarı Mehmet Bölükbaş, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Muhtar Bölükbaş’ın hastanede anjiyo tedavisi gördüğü öğrenildi.
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