Muhtar Arif Akça toprağa verildi

Çorum’da geçtiğimiz gün içerisinde araç çalışırken uyuya kalan ve egzoz dumanından zehirlenerek hayatını kaybeden Tarhan Kozlusu Köyü Muhtarı Arif Akça son yolculuğuna uğurlandı.

Tarhan Kozlusu Köyü Muhtarı Arif Akça’nın cenazesi Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınarak Ulucami’de öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Ulumezar’da toprağa verildi.

Cenazeye, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, CHP Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Bektaş, CHP İl Genel Meclis Üyesi Suat Atalay, Oto Tamirciler Odası Başkanı Necmettin Uzun, Çorum Muhtarlar Federasyonu Başkanı Zeki Oral, CHP İl Genel Meclis Üyesi İlhami Türksal, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar, ailesi ve sevenleri katıldı.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Volkan SINAYUÇ)

