Muhsin Baran vefat etti

Çorum’un sevilen esnafı, Küçük Ev Aile Çay Bahçesi sahibi Muhsin Baran, hayatını kaybetti.

Güncel 01.06.2020, 10:25
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Muhsin Baran vefat etti

Baran'ın cenazesi bugün öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Ulumezar’da toprağa verilecek. 
ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler. (Haber Merkezi)

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