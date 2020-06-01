Muhsin Baran vefat etti
Çorum’un sevilen esnafı, Küçük Ev Aile Çay Bahçesi sahibi Muhsin Baran, hayatını kaybetti.
Güncel 01.06.2020, 10:25
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Baran'ın cenazesi bugün öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Ulumezar’da toprağa verilecek.
ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler. (Haber Merkezi)
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