Muhasebecilik mesleğinin dünü, bugünü ve yarınını konuştular

Belediye Başkan Yardımcısı SMMM Lemzi Çöplü’nün konuşmacı olarak yer aldığı etkinliğe Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Zekeriya Işık, öğretim elemanları ve muhasebe ve vergi uygulamaları bölümü öğrencileri katıldı.

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu’nda gerçekleşen söyleşi programına konuşmacı olarak katılan Çöplü, muhasebe mesleğinin tarihsel gelişim süreci ile teknolojik gelişmeler ışığında muhasebe mesleğinin yaşadığı ve gelecekte yaşayacağı e-dönüşüm süreci hakkında detaylı bilgiler verdi.

Muhasebe mesleğine ilişkin bilgi ve tecrübelerini de öğrencilerle paylaşan Çöplü, muhasebe mesleğinde başarılı olunması için öğrencilerin bilgi ve becerilerini sürekli bir biçimde güncel tutmaları gerektiğini ifade etti. Öğrencilerin muhasebe mesleği ve Çorum Belediyesi’nin hizmetlerine yönelik sorularını da yanıtlayan Çöplü, bilgi ve tecrübelerini öğrencilerimize aktarmasında emeği geçenlere başta Okul Müdürü Doç. Dr. Zekeriya Işık olmak üzere teşekkür etti.

Program, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Zekeriya Işık’ın Belediye Başkan Yardımcısı SMMM Lemzi Çöplü’ye teşekkür plaketi takdim etmesiyle sona erdi. (Haber Merkezi)