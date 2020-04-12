Muharrem Karakaş defnedildi

Karakaşlar Traktör Yönetim Kurulu Başkanı Selahattin Karakaş ve İzzet Karakaş’ın abisi Muharrem Karakaş vefat etti.

Alınan bilgiye göre uzun süredir sağlık sorunlarından dolayı tedavi gördüğü Çorum Özel Hastanesi’nde Cuma günü vefat eden Muharrem Karakaş’ın cenazesi 11 Nisan 2020 Cumartesi günü sabah saatlerinde hastane morgundan alınarak Ulucami’ye getirildi.

Ulucami’de saat 10.00’de kılınan cenaze namazından sonra ise Ulumezar’da son yolculuğuna uğurlandı.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diler.

(Haber Merkezi)