Muhalefetten nöbete tam destek

Eski Devlet Hastanesi binası önünde sokağa çıkma yasağı saatlerinin dışında nöbet tutmaya başlayan İYİ Partililer, hastanenin bir an önce açılması için farkındalık oluşturdu. İYİ Partililerin başlattığı nöbete dün de muhalefet partililerinden destek geldi. Cumhuriyet Halk Partisi, Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi yöneticileri dün saat 15.00’de bir araya gelerek gelen Çorum’da hastanelerin dolduğuna ve yeni tip koronavirüsle mücadelesindeki kara tabloya dikkat çekip eski hastanenin biran önce açılmasını istedi.

İYİ Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı’ya da teşekkür eden ve farkındalık yaratarak başlattıkları nöbete destek verdiklerini söyleyen 4 partinin temsilcileri iktidara da hastanenin açılması çağrısında bulundu.

“HASTANE DOLDU”

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, mevcut hastanenin dolduğunu söyledi. Siyaset yapmak için burada olmadıklarını kaydeden Tahtasız, “Buraya bir siyasetçi olarak değil, bir baba, bir evlat, bir abi bir kardeş olarak geldik. Bizim de ailemiz var. Bizim de ailelerimizde hastalarımız var. Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yer yok, yatak kalmadı. Hastalarımız ilçelere gönderiliyor ve maalesef ilçelerde de hastalarım konteynerlerde kalmak zorunda. Kronik rahatsızlığı olanlar var, ameliyat olması gerekenler var. Bizler eski devlet hastanesi kapanmasın dediğimizde kapatılmasaydı, şu an bu durumda olunmazdı. Eski devlet hastanesi şu an bu salgın döneminde açılsın diye çok çaba sarf ediyoruz” dedi.

“BU SİYASİ BİR PROPAGANDA DEĞİL”

Cumhurbaşkanının talimatına rağmen hastanenin açılmadığını belirten Tahtasız, “Hastanenin 2021 yılında açılacağı ifade ediliyor. 1 Ocak da 2021, 31 Aralık da 2021. Lütfen bu hastanemizin acilen açılmasını talep ediyoruz. Buradan da vatandaşlarımıza sesleniyoruz, bu siyasi bir propaganda değil, burada insanların sağlığı söz konusu. En önemli şey sağlık. Covid olan hastalarımıza geçmiş olsun, hayatını kaybedenlere de Allah’tan rahmet diliyorum. Daha dün 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde bir öğretmenimiz hayatını kaybetti. Sağlık çalışanımız hayatını kaybetti. Bu bir siyasi propaganda değil. Halkımız da gelsin bizim yanımızda olsun. İYİ Parti’ye başlattıkları bu eylem için teşekkür ediyoruz. Biz de devlet hastanesinin yeniden açılması için verdikleri mücadelede yanlarındayız” ifadelerine yer verdi.

“VATANDAŞ MAĞDUR”

İYİ Parti İl Başkanı Özsaçmacı da yaptığı konuşmada, mevcut hastanenin yetersiz kaldığını defalarca dile getirdiklerini belirterek, “Çorum Devlet Hastanesi’nin hızlı bir şekilde halkın hizmetine açılmasını talep ediyoruz” dedi.

Bekir Özsaçmacı’ya kendilerini bir araya getirdikleri için teşekkür eden Saadet Parti İl Başkanı Faruk Cıdık, Eski Devlet Hastanesi’nin pandemi günlerinde bir an önce açılması gerektiğini söyledi. Vatandaşların mağduriyet yaşadığını dile getiren Cıdık, “İlimizde araştırma hastanemiz var ancak devlet hastanemiz olmadığı için muayene ücretlerinin de araştırma hastanesi üzerinden alındığını hatırlatmak isterim. Bu sebeple de hastanenin açılmasını talep ediyoruz” şeklinde konuştu.

“İYİ PARTİ’NİN YANINDAYIZ”

Son sözü alan DEVA Partisi İl Başkanı Orhan Vargeloğlu, İYİ Parti’nin başlattığı nöbette yanında olduklarını söyledi. Vargeloğlu, “Neden kapatıldığını bilmediğimiz Eski Devlet Hastanesinin bir an önce açılmasını istiyoruz. Hastanenin en kısa sürede açılmasını talep ediyoruz. Hastalarımızın mağduriyetinin giderilmesini istiyoruz” dedi.

(Nurdan AKBAŞ)