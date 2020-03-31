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Muhalefetin şeffaflık çağrısı karşılık buldu

CHP Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Tuncay Yılmaz, ihale duyuruları ve sonuçlarının belediyeye ait dijital ekranlarda yayınlanacak olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Muhalefetin şeffaflık çağrısı karşılık buldu

CHP Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Tuncay Yılmaz, ihale duyuruları ve sonuçlarının belediyeye ait dijital ekranlarda yayınlanacak olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

31 Mart 2020 Salı 22:31
Muhalefetin şeffaflık çağrısı karşılık buldu

31 Mart seçimlerinden bu yana basın ve sosyal medya aracılığıyla belediye yönetimine şeffaflık çağrısında bulunduklarını ifade eden Tuncay Yılmaz, şeffaflık çağrısını yineleyerek, ihaleler dışında görmedikleri ve bilmedikleri tüm ödemelerinde belediyenin web sitesinden yayınlanmasını talep etti.

TEŞEKKÜR ETTİ

CHP Belediye Meclis Grup Başkanvekili Tuncay Yılmaz, sosyal medya aracılığıyla yaptığı açıklamasında şöyle konuştu: "31 Mart 2019 yerel seçimlerinden günümüze kadar CHP Belediye Meclisi Grubu olarak 30 defa basın ve sosyal medya vasıtasıyla Çorum Belediyesi yönetimine şeffaflık çağrısında bulunduk. Bir yıl sonra da olsa bu talebimizin sonunda belediye ilan ekranlarında ihalelerin duyururlarının yayınlanmasının uygulamaya konulması muhalefet partisi Belediye Meclis Grubu olarak başarılı bir sonuçtur. Şeffaflık çağrımızı yineliyoruz.

- İhale ilanları ve sonuçları kamuoyu ile açıkça rutin olarak paylaşılmalı,

- İhaleler dışında görmediğimiz, bilmediğimiz doğrudan temin usulü ile yapılan günlük ödemeleri Çorum Belediyesi web sitesinden yayınlanmalı,

- Personel alım ilanları ve sonuçları ihaleler gibi kamuoyu ile paylaşılmalıdır. Yaklaşık bir yıldır bulunduğumuz şeffaflık çağrısına ilk adımı atan belediye yönetimine teşekkür ediyoruz”

(Haber Merkezi)

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