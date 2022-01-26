Müftülük ve TDV’den kampanya

Çorum İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Çorum Şubesi, son günlerde yaşanan olumsuz hava şartları üzerine sınırımızın hemen yanı başında çadırlarda yaşayan ihtiyaç sahipleri için yardım seferberliği başlattı.

Müftülükten konuyla ilgili yapılan açıklamada sınırımızın hemen yanı başında yaşanan ve insanın içini parçalayan son derece olumsuz şartlarda yaşamak zorunda kalınan bu insanlık dramı üzerine 4 Şubat 2022 tarihine kadar devam edecek bir yardım kampanyası başlatıldığı ifade edildi.

Söz konusu kampanyaya sadece nakdi yardımların kabul edildiği, bir erzak kolisi bedeli veya bir çuval un bedelinin 250 TL olarak belirlendiğinin altı çizildi. Kampanyaya katılmak isteyenlerin TDV Çorum Şubesi’ne ait (TR 46 0021 0000 0000 9209 6000 02 ) numaralı hesaba bağışta bulanabileceği vurgulandı.

(Volkan SINAYUÇ)

