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“Müftülük ile Belediye uyum içinde çalışıyor”

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, İl Müftüsü Muharrem Biçer’i makamında ziyaret etti.

“Müftülük ile Belediye uyum içinde çalışıyor”

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, İl Müftüsü Muharrem Biçer’i makamında ziyaret etti.

28 Haziran 2019 Cuma 23:07
“Müftülük ile Belediye uyum içinde çalışıyor”

Müftülük makamında gerçekleşen ziyarette Belediye Başkanı Aşgın’ın yanı sıra Başkan Yardımcıları Lemzi Çöplü, Alper Zahir, Turhan Candan, Özel Kalem Müdürü Fatih Özüyağlı ve Müftü Yardımcısı Adnan Zeki Bıyık da hazır bulundu.

Müftü Biçer’e yeni görevinden dolayı hayırlı olsun dileklerini ileten Belediye Başkanı Aşgın, Müftülükle her zaman uyum içerisinde çalıştıklarını, hali hazırda proje ve protokollerinin de olduğunu belirterek bundan sonraki zaman içerisinde de daha önceki hizmetlerin artarak devam edeceğini söyledi.

Ziyarette dolayı Aşgın’a teşekkür eden Müftü Biçer ise Çorum’un diğer illere göre daha farklı bir yapıya sahip olduğunu ve yapılan hizmetlerin büyük takdir topladığını ifade ederek “Ben sizlere özellikle Akşemseddin Cami olmak üzere 14 mahallede 14 mescidimizin yapılması, 15’e yakın 4-6 Yaş Kur’an Kurslarımız, inşaatı devam eden kız-erkek Kur’an Kurslarımız gibi hizmetler için teşekkür ediyorum. Bunların dışında da Belediyemizin birçok dini ve hayri hizmeti var. Belediyemizden Yüce Allah her daim razı olsun.” ifadelerini kullandı.

(Volkan SINAYUÇ)

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