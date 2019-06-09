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Müftülük dereceye giren öğrencileri ödüllendirdi

Çorum İl Müftülüğü tarafından ortaokullar arası “Resim ve Kompozisyon Yarışması” düzenlendi.

Müftülük dereceye giren öğrencileri ödüllendirdi

Çorum İl Müftülüğü tarafından ortaokullar arası “Resim ve Kompozisyon Yarışması” düzenlendi.

09 Haziran 2019 Pazar 19:00
Müftülük dereceye giren öğrencileri ödüllendirdi

“Ramazan ve İnfak” temaları üzerinde yarışan ortaokulu öğrencileri resim ve kompozisyon alanlarında çeşitli çalışmalar yaparken dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Ödül törenine İl Müftüsü Muharrem Biçer, Müftü Yardımcıları Adem Aygül ve Adnan Zeki Bıyık, Hac ve Umre Hizmetleri Şube Müdürü Abdülmüttalip Tatlılıoğlu, Gençlik Koordinatörü Ertuğrul Öztekin, dereceye giren öğrenciler ve velileri katıldı.

Ödül töreninde konuşma yapan İl Müftüsü Muharrem Biçer, “Yarışmanın temel amacının gençlerle iletişim kurmak ve onları başkanlığımızın gençlik çalışmaları ile tanıştırabilmek. ‘Ramazan ve İnfak’ konularıyla bir farkındalık oluşturmak istiyoruz” dedi.

Kompozisyon yarışmasında dereceye giren Süheyb-i Rumi İmam Hatip Ortaokulu Öğrencisi Zeynep Elif Tura, İnkılap Ortaokulu Öğrencisi Elvan Özmen, Danişmend Gazi İmam Hatip Ortaokulu Öğrencisi Ayşenur Özşahin olurken, resim Yarışmasında dereceye giren öğrenciler ise Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu Öğrencisi Zeynep Ecrin Boyvat, Süheyb-i Rumi İmam Hatip Ortaokulu Öğrencisi Bengisu Bulut, Ömer Kömürcü İmam Hatip Ortaokulu Öğrencisi Beyza Sönmez oldu.

Yarışmada birinci olan öğrencilere TDV Çorum Şubesi tarafından çeyrek altın ve kitap hediyeleri verilirken ikinci ve üçüncü olan öğrencilere de gram altın ve kitap hediyeleri verildi.

Her iki dalda birinci olan öğrencilerin hediyelerini İl Müftüsü Muharrem Biçer takdim ederken, diğer öğrencilere de Müftü Yardımcıları, Şube Müdürü ve Gençlik Koordinatörleri hediyelerini verdi. Program hatıra fotoğrafının çektirilmesinin ardından sona erdi. (Haber Merkezi)

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