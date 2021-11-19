Müftü Biçer’e taziye

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve AK Parti İl Başkan Yardımcısı Ercan Daşdan’ın hazır bulunduğu ziyarette İl Başkanı Ahlatcı, geçtiğimiz günlerde annesi İffet Biçer’i kaybeden Müftü Biçer’e başsağlığı dilekleri iletildi.

Ahlatcı, Aşgın ve Daşdan, taziye ziyaretinde İffet Biçer’e Allah’tan rahmet dilediler.

İl Müftüsü Biçer de heyete nazik ziyaretleri için teşekkür etti.

(Volkan SINAYUÇ)

