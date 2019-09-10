Müftü Biçer’den ziyaretler

İl Müftüsü Muharrem Biçer, Türk Diyanet Vakıf-Sen, MHP ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nü ziyaret etti.

Kamu-Sen İl Başkanı Selim Aydın’ın makamında gerçekleşen ziyarette Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ünlü, Türk Diyanet Vakıf-Sen Şube Başkanı Tuygun Hoşnut ile Yönetim Kurulu Üyeleri İlyas Dursun, Alaattin Demirci ve Hüseyin Taşkaya bulunurken, MHP İl Başkanlığı makamında gerçekleşen ziyarette MHP İl Başkanı Arslan Kaynar ve parti yöneticileri katıldı.

Milli Eğitim Müdürlüğü’nde ise 2019-2020 eğitim-öğretim sezonunda yapılacak işbirlikleri ve hazırlıklarıyla ilgili görüş alış-verişinde bulunuldu.

Ziyarette İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları Hüseyin Kır ve Fatih Tophan ile İl Müftülüğü Personel ve İdari Mali İşler Müdürü Servet Türkoğlu da hazır bulundu. (Haber Merkezi)