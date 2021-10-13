Müftü Biçer’den Bölge Hafızlık Kuran Kursu için destek çağrısı

Çorum Belediyesi otogarına yakın Prof. Dr. Hayrettin Karaman İmam Hatip Külliyesi arkasında bulunan ve yaklaşık 6 bin metrekare alanı kaplayan 160 öğrenci kapasiteli otel konforunda yapılan Kur’an kursunun yakın zamanda bitirilmesi için hızla çalışılıyor. Şehrin sakin yerinde huzur içerisinde eğitim verecek olan Kur’an kursunun bünyesinde 4’er kişilik 40 adet yatakhane, 10’ar kişilik 16 adet derslik, etüt salonu, toplantı salonu, mescid, yemekhane, kütüphane ve oyun alanları yer alıyor.

Modern yapısıyla bölgeye hitap edecek olan Kur’an kursu için “Bir an önce faaliyete geçirmek istiyoruz” diyerek hayırseverlere çağrıda bulunan İl Müftüsü Muharrem Biçer, yaptığı açıklamada hayırseverlere çağrıda bulunarak şu görüşlere yer verdi: “Kıymetli Çorumlular, Sizlerin çocukları, torunları bu binada okuyup Kuran öğrenecekler. O yüzden benim de bir hayrım olsun, bu topraklarda bir eserim bulunsun diyen, imkanı yettiğince bu işin bir ucundan tutup katkıda bulunmak isteyen herkesin desteğini bekliyoruz. Siz hayırseverlerden yardım talep ediyoruz. Şimdiye kadar destek veren her bir hayırseverimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Cenab-ı Hak, tüm ibadetlerinizi ve yapacağınız tüm hayırları kabul eylesin”

(Volkan SINAYUÇ)

