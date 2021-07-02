Müftü Biçer, TDV’ye kurban vekaleti verdi

İl Müftüsü Biçer, Saat Kulesi’nde açılan standa gelerek her yıl olduğu gibi bu yıl da kurban vekaletini ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere “Kurbanını Paylaş Kardeşinle Yakınlaş” diyerek Türkiye Diyanet Vakfı’na verdi.

Türk Diyanet Vakfı’nın kurban vekâletlerini, İslam dininin esaslarına uygun olarak büyük bir hassasiyetle yerine getirdiğini belirten İl Müftüsü Biçer burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“TDV, son derece şeffaf bir şekilde sürdürülen organizasyonda kurban kesimleri, vekâlet sahiplerinin isimleri tek tek okunarak bizzat Diyanet İşleri Başkanlığı’nda görev yapan hocalarımız ve TDV gönüllüleri nezaretinde yapılmaktadır. Geçtiğimiz yıl TDV’ye emanet edilen 557 bin 311 hisse kurban; yurt içinde il ve ilçeler olmak üzere 430 kesim noktasında; yurt dışında ise 74 ülkenin 308 bölgesinde kesilerek muhtaçlara ulaştırılmıştır. Bu sene de milletin desteğiyle 20 milyondan fazla ihtiyaç sahibine iyilik elinin ulaştırılması hedeflenmektedir. Vekâlet yoluyla kurban çalışmaları kapsamında ülkede 81 il 922 ilçede, yurt dışında ise 100 civarında ülke 280 bölgede TDV mazlum ve muhtaç kardeşlerimize halkımızın yardım elini ulaştıracaktır inşallah.”

Diyanet İşleri Başkanlığı ve TDV’nin bu yıl vekâlet yoluyla kurban kesim bedellerinin, yurt içi 1125 TL, yurt dışı ise 925 TL olarak belirlendiğini hatırlatan Müftü Biçer, TDV’nin vekaletle kurban organizasyonuna destek vermek isteyenlerin bagis.tdv.org adresinden online olarak bağış yapabilecekleri gibi il ve ilçe müftülükleri, din görevlileri, TDV Kurban bağış kabul standı, PTT şubeleri ve bankalar aracılığıyla da Türkiye Diyanet Vakfı vekâletle kurban organizasyonuna katılım sağlayabileceklerini sözlerine ekledi.

(Volkan SINAYUÇ)

