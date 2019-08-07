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Müftü Biçer, Kur’an Kursu öğrencileri ile biraraya geldi

Çorum İl Müftüsü Muharrem Biçer, Alaca’da din görevlilerine hitap ederek, Kur’an Kursu öğrencileri ile buluştu.

Müftü Biçer, Kur’an Kursu öğrencileri ile biraraya geldi

Çorum İl Müftüsü Muharrem Biçer, Alaca’da din görevlilerine hitap ederek, Kur’an Kursu öğrencileri ile buluştu.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 21:30
Müftü Biçer, Kur’an Kursu öğrencileri ile biraraya geldi

İl Müftüsü Muharrem Biçer, din görevlileri ve ilçede eğitim gören Kaleli Yatılı Hafızlık Kur’an Kursu ve Hanife Hanım Yatılı Erkek Kur’an Kurslarındaki öğrenciler ile bir süre görüştü.

Alaca’ya gelen Muharrem Biçer’i Alaca Müftüsü Fatih Kaya müftülük girişinde karşıladı. Muharrem Biçer ilk olarak Alaca Müftülüğüne bağlı hafızlık eğitimi veren Hanife Hanım Erkek Kur’an Kursunu ziyaret etti. Öğle namazından sonra öğrencilere seslenen Müftü Biçer, hafızlık eğitiminin önemine değinerek öğrencilerin hafızlık eğitimi boyunca verdiği mücadele ve azmin her türlü övgüyü hak ettiğini söyledi.

Daha sonra müftülük toplantı salonunda yapılacak din görevlileri aylık toplantısına katıldı. Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan toplantının açılış konuşmasını İlçe Müftüsü Fatih Kaya yaptı. Kaya, konuşmasında İl Müftüsü Biçer’e toplantılarına iştirak etmesinden dolayı teşekkür etti.

İl Müftüsü Muharrem Biçer da Alaca Müftülüğü’nde görev yapan din görevlileri ve Kur’an kursu öğreticilerine hitap ederek, aidiyet duygusu ile çalışmanın önemine ve yapılan hizmetin atanmışlık anlayışı ile değil de adanmışlık ruhu ile yapılmasının gerekliliğine vurgu yaptı. Müftü Biçer, konuşmasının son bölümünde Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı’nın 2019 Vekaletle Kurban Kampanyasına değindi.

Konuşmasını personele başarılar dileyerek bitiren Biçer’e toplantı sonrasında İlçe Müftüsü Fatih Kaya tarafından çiçek takdim edildi.

(Haber Merkezi)

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