“Muasır medeniyet seviyesi hedefimize kararlı yürüyoruz”

AK Parti Çorum Milletvekili Av. Oğuzhan Kaya, yayınladığı basın açıklamasıyla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı ve TBMM'nin kuruluşunda emeği geçenleri rahmetle andığını söyledi.

Milletvekili Kaya, "23 Nisan 1920, milli mücadeleye önderlik eden bağımsızlık ruhuna sahip bir milletin, yönetimini ve kaderini belirleyen en önemli günlerdendir. Başka ulusların hakimiyeti altına girmemiş milletimizin yönetim konusunda da kendi iradesini kullanma isteğinin en güçlü kanıtıdır. Tarihi boyunca bağımsız olarak yaşamış ve bu uğurda destansı mücadeleler vermiş halkımız için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışı, yönetim anlayışındaki yazgısını belirlemiştir" dedi.

Ülkelerin eğitimli, bilinçli ve geleceğe güvenle bakan nesillerle ayakta kalacağını ifade eden Oğuzhan Kaya, “Bu bakımdan çocuklarımızın, gençlerimizin eğitimi ve yetiştirilmesi çok önemlidir. Kendi ayakları üzerinde durabilen nesiller de ancak kendilerine güven duygusunun verilmesiyle oluşur. Bizler için oldukça önemli olan bugünü daha da anlamlaştıran da kendi ayakları üzerinde durmasını hedeflediğimiz çocuklarımıza ve gençliğimize gösterilen güvenin teminatı olmasıdır. Bilincindeyiz ki en değerli varlığımız olan çocuklarımız, gençlerimiz, barışın, birliğin, sevginin, umudun ve kardeşliğin temsilcileri; aydınlık yarınlarımızın güvencesidirler. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı günü bayram olarak çocuklara armağan etmesi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara verdiği değerin, duyduğu güvenin en büyük göstergesidir" şeklinde konuştu.

Oğuzhan Kaya, açıklamasının sonunda şu ifadelere yer verdi:

"Bizlere düşen de ülkemizi ve milletimizi muasır medeniyet seviyesine ulaştıracak azim ve kararlılığı, her daim sahip olduğumuz inançla sürdürmektir. Çocuklarımıza toprak, bayrak, millet sevgisini aşılayabilmek, ülke bütünlüğünün ve bağımsızlığının önemine vurgu yapabilmek en önemli görevimizdir. Bu vesile ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 101. yılında kuruluşta emeği geçenleri rahmetle anıyor milletimizin ve özellikle çocuklarımızın 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı tebrik ediyorum." (Haber Merkezi)

