Motosiklet yayaya çarptı

Kaza geçtiğimiz gün Fatih Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yaya geçidinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan Tülay B.(62)’ye sürücüsü öğrenilemeyen 19 AAY 223 plakalı motosiklet çarptı.

Çarpmanın etkisi ile yola savrularak yaralanan Tülay Ö., çevredeki vatandaşların ihbarı ile olay yerine çağrılan 112 ekibinin ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.



(Volkan SINAYUÇ)

