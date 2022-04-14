Motosiklet sürücüleri denetlendi
Çorum’da trafik polisleri motosiklet sürücüleri üzerinde denetim gerçekleştirdi.
Güncel 14.04.2022, 18:26
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Motosiklet kullanımının artması ile meydana gelen kazaları azaltmak ve can güvenliğini sağlamak amacıyla Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, gün boyu motosiklet sürücülerine yönelik uygulama ve bilgilendirme çalışması yaptı.
Motosiklet sürücülerini durduran polis ekipleri, kask, ehliyet, ruhsat ve muayene sorgulamalarını gerçekleştirdi. Yapılan denetimler sonucu kask kullanmamak ve eksik evrak bulundurmaktan dolayı 7 motosiklet sürücüsüne idari para cezası tutanağı düzenlenirken, 3 motosiklet ise abartı egzoz kullanımından dolayı trafikten men edilerek bin 873 TL ceza yazıldı.
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