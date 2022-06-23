Motosiklet hırsızları tutuklandı

Çorum Emniyet Müdürlüğü, geçtiğimiz gün kentte farklı adreslerde meydana gelen “Motosiklet Hırsızlığı, Suç Eşyasının Satın Alınması veya Kabul Edilmesi, Resmi Belgeyi Bozmak, Yok Etmek veya Gizlemek” “Gasp” olayı ile ilgili 3 şüpheliyi yakaladı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan araştırma neticesinde, olayı gerçekleştirdikleri tespit edilen 3 şüpheli şahıs, çalmış oldukları 3 adet motosiklet ile birlikte yakalanırken, şüpheliler çıkarıldığı makamlarca tutuklandı. (Haber Merkezi)

