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Motorine indirim

Bu geceyarısından itibaren geçerli olacak şekilde motorinin litre satış fiyatına 7 kuruş indirim yapıldı.

08 Mayıs 2020 Cuma 01:41
Motorine indirim

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın (EPGİS), sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı duyuruya göre, bu geceyarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre satış fiyatına 7 kuruş indirim yapıldı.
Fiyat indiriminin ardından motorinin litre satış fiyatı İstanbul'da ortalama 5,22 liradan 5,15 liraya, Ankara'da 5,30 liradan 5,23 liraya, İzmir'de ise 5,32 liradan 5,25 liraya gerileyecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

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Motorine Indirim
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