“Mor Taksi” Çorum’da

Yerel seçimlerden önce Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ın seçim vaatleri içerisinde bulunan mor taksi artık Çorum’da da hizmete girdi.

Konuyla ilgili bilgi veren Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Başkan Aşgın, seçimden önce mor taksi uygulamasının Çorum’da da hayata geçirileceği yönünde söz verdiklerini belirterek sözlerinde durduklarını ifade etti. Başkan Aşgın, “Seçim döneminde şehrimizde engelleri kaldırmak ve engelli vatandaşlarımızın rahat bir şekilde ulaşımlarını sağlamaları için Mor Taksi (Engelsiz Taksi) uygulamasını başlatacağız demiştik. Taksi duraklarımızdaki araç sahipleri araçlarını aldı. Engellilerimize yönelik dizayn ettikten sonra hizmete sunacağız. Hayırlı olsun” dedi.

Çorum’da 493 T plakadan 10 adedinin mor taksi olacağını kaydeden Aşgın, bunlardan 5 tanesinin hemen hizmet vermeye başlayacağını, Eğitim ve Araştırma Hastanesi başta olmak üzere kentin merkezi yerlerinde bu taksiler iş başında olacağını anlattı. Aşgın, mor taksilerin engelli vatandaş olmadığı zaman engelsiz vatandaşları da taşıyabileceklerini kaydetti.

(Haber Merkezi)