Mobilya sektörü toparlanıyor

Erdal, yaptığı yazılı açıklamada, mobilya sektörünün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla mart ayından itibaren kan kaybetmeye başladığını belirtti.

Sektörün salgın sürecinde küçüldüğünü aktaran Erdal, "Haziranın ilk haftasından itibaren sektörümüz hareketlenerek siparişlerimiz ve satış cirolarımız artmaya başladı. Mobilya sektörü toparlanmaya başladı." ifadesini kullandı.

Erdal, salgın sürecinde hükumetin yerinde tedbirler aldığının altını çizerek, şunları kaydetti:

"Kovid-19 sürecinde hükümetimizin aldığı tedbirlerin yerinde olduğunu gördük. Kısa çalışma ödeneği ve kamu bankalarının sektörümüze desteğini hissettik. Sektör olarak sendeledik ama kısa sürede bu desteklerle kendimize geldik. Hepimizin bildiği gibi Türkiye'de mobilya sektörünün bir hikayesi var. Bu hikaye sağlam temeller üzerine kurulmuş olup, bütün olumsuz şartlarda dahi sürdürülebilir durumdadır. Çorumlu hemşehrilerimiz mobilya alışverişinde mutlaka tanıdığı üretici ve mağazacı esnafı tercih etmeli. Yerli esnaf güçlenirse, kazanırsa yaşamakta olduğumuz şehrimiz güzelleşecek ve gelişecektir."