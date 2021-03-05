‘MOBESE’lerden ceza kesilebilecek

Kargı’da 23 hassas noktaya dikilen direklerde 10 tanesi hareketli olmak üzere toplam 30 ayrı kamera ile ilçe 7 gün 24 saat izleniyor. İlçe Emniyet Amirliği’nde MOBESE birimi bu kameralarla asayişin yanı sıra pandemi nedeniyle alınan tedbirlere de uyulup uyulmadığını izleyecek, tedbirlere uymadığı tespit edilen kişilere işlem yapılacak.

Konuyla ilgili yollanan genelgede, “Dinamik denetim faaliyetlerinde Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri ve kameralardan elde edilen görüntü kayıtlarından azami şekilde istifade edilecek, kamera kayıtları incelenerek tedbirlere aykırı uygulamaların görüntülerden tespit edilmesi durumunda da yaptırım uygulanabilecektir” denildi.

(Haber Merkezi)

