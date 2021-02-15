“Mobbinge tanık olanın da hukuka başvurması, bir insanlık görevidir”

Umut Radyo’da her hafta yayınlanan ‘Herkes İçin Hukuk’ program yine ilgi ile dinlendi. Avukat – Arabulucu Fatma Gülşah Çataroğlu ve radyo sahibi Uğur Çınar’ın hazırlayıp sunduğu programda ‘Mobbing’ kavramı ele alındı.

Mobbing’in günlük hayatımızda hemen her iş kolunda karşılaşılabilen bir durum olduğuna dikkat çeken Avukat Çataroğlu, işyerindeki duygusal taciz, cinsel taciz, psikolojik şiddet, baskı, dışlama, aşağılama, rahatsız etme, çalışma motivasyonunu - özgüvenini kırma, yıldırma ve mutsuz etme gibi pek çok davranışın mobbing kapsamında yer aldığını kaydetti.

Mobbing’in daha iyi anlaşılması adına örnekler veren Çataroğlu, “İşveren / patron / müdürün , işçinin / çalışanın işlerini takdir etmemesi, yeteneğinden az yada yeteneğinin çok üstünde iş vermesi, sürekli hata yaptığını ima etmesi, iş yerindeki tüm aksaklıklardan sorumlu tutması, başarılarını olduğundan az göstermesi; buna karşılık her hatasını büyütmesi, iş yerinde onur şeref ve saygınlığını rencide edecek hakaretler etmesi, herkesin içinde bağırması, küfretmesi, küçük düşürücü söz söylemesi ve buna benzer davranışlarda bulunması, işinden olacağı tehdidiyle iş yaptırması , kovulacağı endişesiyle çalışmaya zorlaması şeklindeki tüm söz ve davranışlar en çok karşılaşılan mobbing örneklerindendir”. Dedi.

İŞYERİNDE, KASTEN VE SİSTEMATİK OLMALI

Karşılaşılan mağduriyetin mobbing olarak tanımlanabilmesi için hangi nitelikleri taşıması gerektiği yönündeki bir soruya Av. Arb. Çatroğlu, “Davranışların iş yerinde gerçekleşmesi, kasten ( bilerek ve istenerek) yapılması ve davranışların “sistematik” olması gerektiğini ifade etti. Çataroğlu, sistematik olabilmesi için bir anlık stres ve öfke ile değil, belirli periyotlarda en az 6 ay süre ile tekrarlanan davranışlar olması gerektiğine dikkat çekti.

MOBBİNG MAĞDURİYETİ İSPAT EDİLEBİR

Kişinin mobbing mağduru olduğunu düşündüğünde, davranışların sistematik olarak yapıldığını iş yerindeki yazışma, not, mesaj, e-posta ya da whatsapp yazışmaları gibi bilgi ve belgeleri tarihi gösterir sekilde sıralayıp saklayarak ispatlayabileceğini söyleyen Çataroğlu, “Ayrıca yaşanılan sürece tanık olan çalışma arkadaşlarının beyanları ile de mobbing ispat edilebilir.” Dedi.

YASALAR MOBBİNG MAĞDURUNU KORUYOR

Yoğun bir ilgiyle dinlenen ‘Herkes İçin Hukuk’ programında mobbinge maruz kalan kişinin yaşadığı psikolojik taciz sonucu manevi yönden yıpranmasına neden olduğu belirtilerek, mobbing mağdurunun kişilik haklarına yapılan saldırının tespiti, saldırının sonlandırılması ve uğranılan manevi zararın tazmini davası açabildiği ifade edildi.

Avukat Arabulucu Çataroğlu, İş sözleşmesinin sona ermesi ile birlikte mobbing olgusunu ispat etmek şartıyla kıdem ve ihbar tazminatı ile işçilik alacakları için dava açabildiğine dikkat çekerek, konuşmasını şöyle sürdürdü.

“Mobbinge sebebiyet veren davranışlar, hakaret, tehdit, özel hayatın gizliliği, şantaj, cinsel taciz gibi suçlara da giriyorsa ayrıca savcılığa şikayet ederek kişinin eylemleri nedeniyle cezalandırılmasını sağlayabilir. Hukuk sistemimiz ‘Mobbing Mağdurlarının’ haklarını Anayasa başta olmak üzere Türk Borçlar Kanunu, Türk Medeni Kanunu, İş Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Türk Ceza Kanunu gibi bir çok yasal düzenleme ile korumakta ve emsal Yargıtay Kararları ile bu hakları destelemektedir.

Hukuk herkes içindir. Bu nedenle yalnızca kendimize yapılan mobbinge değil başkasına mobbing yapıldığını gözlemlediğimizde de yasal haklarımızı kullanmalıyız. Böylece mobbing tacizcisinin cezalandırılması ve adaletin tecelli etmesine vesile olabiliriz”.

(Haber Merkezi)