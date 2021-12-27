Mislerovacığı Derneği Uğurcan ile yola devam

Mislerovacığı Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nde mevcut Dernek Başkanı Kenan Uğurcan, güven tazeledi.

Dernek Kıraathanesi'nde gerçekleştirilen kongreye İYİ Parti İl Başkan Yardımcısı Çağdaş Doğan, Çorum Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkan Adayı İbrahim Doğan ve çok sayıda dernek üyesi katıldı.

Divan Başkanlığını Arap Aydoğdu’nun yaptığı, Murat Gül ve Murat Ayaz’ın Divan Heyeti’nde görev aldığı kongrede saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından derneğin gelir ve gider bilançoları okunarak ibra edildi.



Daha sonra tek liste ile gidilen seçimler sonucunda mevcut Dernek Başkanı Kenan Uğurcan yeniden seçilirken, Yönetim Kurulu ise Bayram Kentel, Servet Kurtoğlu, Kazım Şeremet ve Aykut Aydoğdu’dan oluştu. Denetim Kuruluna ise Hasan Doğan, Süleyman Türkoğlu ve Gürsel Çelik seçildi.

Kongrede kendisine ve yönetimine güvenen tüm dernek üyelerine teşekkür eden Dernek Başkanı Kenan Uğurcan, köylerini geliştirmek ve güzelleştirmek adına çalışmalarına kaldıkları yerden devam edeceklerini söyledi.

(Haber Merkezi)

