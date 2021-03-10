“Miraç, hakça bir düzen, insanca bir yaşama vesile olsun”

Tahtasız, barışa ve kardeşliğe, ancak insanı insan yapan değerlerin esas alınarak ulaşılabileceğini kaydetti.

Tahtasız, “Miraç Kandili gibi özel gün ve geceler, sen ben kavgasının ve her türlü ayrımcılığın ve dışlamanın ortadan kalkması, gönül dünyamızda huzura, insani ilişkilerimizde olgunluğa, toplum hayatında barış ve esenliğe erişebilmesinde büyük bir önem taşımaktadır.

Miraç, arınma ve Allah’a yükseliştir. Bunun yolu da heveslerden, hırs ve intikam duygularından, öfke ve gazaptan, kibir ve gururdan vazgeçmektir.

Her türlü zalimlikten uzak, insanların birbirine sevgi ile sarıldığı, devlet yönetiminde sağduyunun egemen olduğu, tüm insanların özgürlüğü ve mutluluğu hissettiği günler diliyoruz. Güçlünün zayıfı ezdiği bir dönemde insanlığı kucaklayan peygamberimizin örnek ahlakından uzaklaşıldığı günümüzde, hem dünyada hem ülkemizde güçlüden yana kurulan bu sömürü düzeninin yerini, mazlumdan ve ezilenlerden yana hakça bir düzenin alması temennisiyle İslam dünyasının ve halkımızın Miraç Kandilini kutlar, bugünün uzlaşıya, hoşgörüye, insanca yaşama vesile olmasını dileriz” ifadesini kullandı. (Haber Merkezi)