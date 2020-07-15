Minnet borçluyuz

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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Şehitlik Anıtı ziyaret edildi.
Güncel 15.07.2020, 20:12
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Ziyarete Vali Mustafa Çiftçi, Ak Parti Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Oğuzhan Kaya, Garnizon Komutanı Per. Alb. Çetin Öcal, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Fatih Ağca, Ak Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, MHP İl Başkanı Agah Karapıcak, daire müdürleri, şehit yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Akşemseddin Camii Müezzin Kayyımı Ferhat Turhanoğlu tarafından yapılan Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda katılımcılar İl Müftüsü Muharrem Biçer’in ettiği duaya hep birlikte amin dediler. Programda yapılan duanın ardından Şehitlikler ziyaret edilerek şehit mezarlarına gül bırakıldı.
(Haber Merkezi)
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