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Miniklerin ilk gün heyecanı

Yeni eğitim öğretim yılı 5 Eylül Perşembe günü 1. sınıf öğrencilerinin uyum programıyla birlikte başlarken, program kapsamında; miniklerin kaygılarını gidermek, okul ortamını sevdirmek, öğrenme ortamını, öğretmenleri ve arkadaşlarını tanımalarına yardımcı olmak amacıyla çalışmalar gerçekleştirildi.

Miniklerin ilk gün heyecanı

Yeni eğitim öğretim yılı 5 Eylül Perşembe günü 1. sınıf öğrencilerinin uyum programıyla birlikte başlarken, program kapsamında; miniklerin kaygılarını gidermek, okul ortamını sevdirmek, öğrenme ortamını, öğretmenleri ve arkadaşlarını tanımalarına yardımcı olmak amacıyla çalışmalar gerçekleştirildi.

08 Eylül 2019 Pazar 22:50
Miniklerin ilk gün heyecanı

Yeni eğitim öğretim yılı 5 Eylül Perşembe günü 1. sınıf öğrencilerinin uyum programıyla birlikte başlarken, program kapsamında; miniklerin kaygılarını gidermek, okul ortamını sevdirmek, öğrenme ortamını, öğretmenleri ve arkadaşlarını tanımalarına yardımcı olmak amacıyla çalışmalar gerçekleştirildi. Okulun ilk gününde İsmail Kakaç İlkokulu bahçesine şişme oyun parkı kurularak sınıflar bayraklar ve balonlarla süslendi. Çocuklar balonlarla, uçurtmalarla, pamuk şekerler ve çeşitli ikramlarla karşılandı.

Her yıl olduğu gibi bu eğitim-öğretim yılı da İsmail Kakaç İlkokulu’nda 1. sınıfa başlayacak öğrencilerin sınıfları kura ile belirlendi. Kura çekiminden önce konuşan Okul Müdürü Ender Özcan Özçakır, hedeflerinin, akademik eğitimin yanında sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal eğitimlerle çocukları kendi ayakları üzerinde durabilen bireyler olarak yetiştirmek olduğunu ifade etti.

Özçakır, “Eğer çocuk okulu severse, kolay uyum sağlarsa öğrenmesi daha kolay olur, okulda öğrendiklerini hayata daha kolay aktarır.” dedi. Sağlam bir gelecek için sağlam temel atmanın önemini vurgulayan Özçakır, yeni öğretim yılının huzurlu, güvenli ve kardeşlik ortamı içinde geçmesi dileklerinde bulundu. (Haber Merkezi)

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